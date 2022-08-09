Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:35

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Mihrimah Sultan'ın kızını oynayan Kayra Zabcı'nın son hali ünlü oyuncuya benzetildi!

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin çocuk oyuncusu Kayra Zabcı, yıllar sonra ortaya çıktı. Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Genç yıldız Kayra Zabcı son olarak "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırdı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali...