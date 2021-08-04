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Haberler Galeri Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!
Giriş Tarihi: 04.08.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 07:41

Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Sıla ile olaylı ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik'e gönlünü kaptıran oyuncu Ahmet Kural, iki yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde tatil için soluğu Kıbrıs'ta alan çiftten son olarak müjdeli haber geldi. Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural'ın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Çift, bu kararın ardından Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata sokmaya hazırlanıyor.

Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Sıla ile olaylı ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik'e gönlünü kaptıran oyuncu Ahmet Kural, iki yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor.

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Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, son olarak flaş bir karar aldı.

Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Kural'ın, iki yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Çift, Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata sokmaya karar verdi.

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