Müjdeli haber geldi! İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor!

Sıla ile olaylı ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik'e gönlünü kaptıran oyuncu Ahmet Kural, iki yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde tatil için soluğu Kıbrıs'ta alan çiftten son olarak müjdeli haber geldi. Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural'ın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Çift, bu kararın ardından Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata sokmaya hazırlanıyor.