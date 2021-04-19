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Haberler Galeri Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:30

Müjdeyi 'daki annesi açıkladı... 'in büyük başarısı!

'ın sevilen çocuk karakteri '' şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Alp Eren Khamis'dan yeni proje müjdesi geldi. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran 'in sosyal medya hesabından birlikte paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkan yeni proje haberi sonrası sosyal medyada ilgi odağı olan de dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ...

Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!

'ın sevilen çocuk karakteri '' şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan 'ın Orçun'u 'dan yeni proje müjdesi geldi.

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Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!

'da annesi Gönül'ü canlandıran 'in sosyal medya hesabından birlikte paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkan yeni proje haberi sonrası sosyal medyada ilgi odağı olan Çocuklar Duymasın'ın 'u 'in değişimi de dikkat çekti.

Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!

İşte 'ın Orçun'u 'in son hali...

Eren Khamis'in uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başladığını duyurdu ve "Gurur duyuyorum onunla" dedi.

Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!
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