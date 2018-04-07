Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Küçükken annesi Yolanda, kızına sürekli Gigi diyordu. Okula başladığında aynı sınıfta Helena adında başka bir öğrenci olduğu için öğretmeni Gigi'nin annesine kızına bir takma isim verip veremeyeceklerini sordu. Annesinin cevabı ise "Ona arada sırada Gigi derim" olunca adı Gigi olarak değişmiş oldu.