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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Defilelerde, özel showlarda, magazin programlarında ve daha birçok yerde gördüğümüz modeller her zaman mükemmel fizikleri ve güzellikleriyle birçok insanı etkilemeyi başarıyor. Zirvede yaşadıkları şöhretleri ise meslekleri gereği erken yaşlarda azalmaya başlıyor. Kariyerine 18 yaşında başlayan ve kısa sürede şöhret olan de hayatı ve kariyeri merak edilen en ünlü modellerden biri. Biz de herkesin dilinde olan ünlü modeli, hayatını, kariyerini, ailesini ve özel hayatını listeleyelim istedik. Bakalım Gigi Hadid'i gerçekten tanıyor musunuz…

Giriş Tarihi: 07.04.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 15:03
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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

, 23 Nisan 1995 yılında Kaliforniya'da doğdu. Gerçek ve tam adı ise Jelena Noura "Gigi" Hadid

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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Küçükken annesi Yolanda, kızına sürekli Gigi diyordu. Okula başladığında aynı sınıfta Helena adında başka bir öğrenci olduğu için öğretmeni Gigi'nin annesine kızına bir takma isim verip veremeyeceklerini sordu. Annesinin cevabı ise "Ona arada sırada Gigi derim" olunca adı Gigi olarak değişmiş oldu.

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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Ünlü modelin Hollanda asıllı annesi Yolanda Foster, bir dönem Amerika'nın en ünlü modellerinden biriydi. Babası ise aslen Filistinli olan ve İsrail'den sınırdışı edilerek ABD'ye mülteci olarak gelen Mohamed Hadid

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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Babası Mohamed Hadid, henüz 14 yaşındayken ABD'ye göç etti. MIT gibi en iyi üniversitelerde eğitimini tamamladıktan sonra zamanla adeta bir gayrimenkul devi haline geldi. Annesi ve babası 2000 yılında boşandılar. Annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen David Foster ile evlendi.

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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Kariyerine 17 yaşındayken başladığı düşünülse de aslında sadece 2 yaşındayken ünlü moda tasarımcısı Paul Marciano tarafından keşfedildi ve Guess markasının reklamlarında oynadı

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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Hadid, ergenlik dönemi boyunca modelliği bir kenara bıraktı ve kendini spor faaliyetlerine verdi. Çok hırslı bir biniciğiydi ve iyi bir voleybol oyuncusuydu.

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Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!
Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

2013 yılında New York'a taşındı ve IMG Models ile anlaşma imzaladı. Modellik kariyeri artık resmi olarak başlamıştı

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