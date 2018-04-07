Mülteciydi...Şimdi dünyanın en tanınmış mankeni!

Defilelerde, özel showlarda, magazin programlarında ve daha birçok yerde gördüğümüz modeller her zaman mükemmel fizikleri ve güzellikleriyle birçok insanı etkilemeyi başarıyor. Zirvede yaşadıkları şöhretleri ise meslekleri gereği erken yaşlarda azalmaya başlıyor. Kariyerine 18 yaşında başlayan ve kısa sürede şöhret olan Gigi Hadid de hayatı ve kariyeri merak edilen en ünlü modellerden biri. Biz de herkesin dilinde olan ünlü modeli, hayatını, kariyerini, ailesini ve özel hayatını listeleyelim istedik. Bakalım Gigi Hadid'i gerçekten tanıyor musunuz…
Giriş Tarihi: 07.04.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 15:03