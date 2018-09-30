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ile barıştı mı?

Giriş Tarihi: 30.09.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 19:34
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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

ile hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Boz'a yakınlığıyla bilinen astrolog Aytaç Öner, ikilinin tekrar barıştıklarını ileri sürdü.

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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

2,5 yıllık bir birlikteliğin ardından 5 ay önce yollarını ayıran ve çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Murat Boz ve abisi Ali Boz'a yakınlığıyla bilenen Astrolog Aytaç Öner...

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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

Bir televizyon programına konuk olan Aytaç Öner, "Aslı ile Murat barışacaklar mı?" sorusuna, "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" yanıtını verdi.

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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

Stüdyodakilerin şaşkınlık yaşaması üzerine ne yapacağını şaşıran Aytaç Öner, "Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?
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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?
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ile barıştı mı?
Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?
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