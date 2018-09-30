Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

Aslı Enver ile Murat Boz hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Boz'a yakınlığıyla bilinen astrolog Aytaç Öner, ikilinin tekrar barıştıklarını ileri sürdü. 2,5 yıllık bir birlikteliğin ardından 5 ay önce yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Murat Boz ve abisi Ali Boz'a yakınlığıyla bilenen Astrolog Aytaç Öner... Bir televizyon programına konuk olan Aytaç Öner, 'Aslı ile Murat barışacaklar mı?' sorusuna, 'Şu anda barışıklar ve çok mutlular' yanıtını verdi. Stüdyodakilerin şaşkınlık yaşaması üzerine ne yapacağını şaşıran Aytaç Öner, 'Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum' ifadelerini kullandı.