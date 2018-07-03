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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi

'un dillere destan fit vücudunun ve baklavalarının sırrı ortaya çıktı. Ünlü popçu, spor salonunda her gün saatlerini geçiriyor, X-Body ve squat yaparak forma giriyor

Giriş Tarihi: 03.07.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 09:43
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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi

HAKAN UÇ

Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan , bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı.

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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi

O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor.

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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi

Baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının, spor salonunda idman yaparken çekilen fotoğraflarına GÜNAYDIN ulaştı.

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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi

Spor salonundan çıkmayan şarkıcı; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi

, elektrik akımı sayesinde vücudun belli bölgelerini çalıştıran ve yağ yakımını hızlandıran X-Body'yle birlikte squat yapıyor.

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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
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'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
Murat Boz'un sırrı ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan baklava tarifi
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