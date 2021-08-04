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Haberler Galeri Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu
Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 09:56

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir Murat Dalkılıç'ın, eski aşkı Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı konuşuluyordu. Sitare Akbaş, şarkıcının konserini en önden izleyerek aşk iddialarını güçlendirmişti. Ancak ikili arasındaki ilişki kısa sürdü. Dalkılıç'ın hızla biten ilişkisinin ardından, üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlendiği öne sürüldü! İşte detaylar...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

Bir süredir Murat Dalkılıç'ın, eski aşkı Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı konuşuluyordu.

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Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

Hürriyet'in haberine göre; Dalkılıç'ın bu ilişkisi başladığı hızla sona ermiş meğer!

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

Cuma gecesi üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlenen şarkıcının, özellikle birisiyle oldukça samimi olduğu söylendi.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

O gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dalkılıç'ın Akbaş'ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, "Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti" yorumunda bulundu.

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