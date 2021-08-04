Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! Hande Erçel'in yakın arkadaşına gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir Murat Dalkılıç'ın, eski aşkı Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı konuşuluyordu. Sitare Akbaş, şarkıcının konserini en önden izleyerek aşk iddialarını güçlendirmişti. Ancak ikili arasındaki ilişki kısa sürdü. Dalkılıç'ın hızla biten ilişkisinin ardından, üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlendiği öne sürüldü! İşte detaylar...