Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu. Ancak kısa süre önce Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisinin Sitare Akbaş olduğuna dair iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Dalkılıç'ın eski aşkı olan Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş, şarkıcının konserini en önden izleyerek aşk iddiaları güçlendirdi. Önceki gün verdiği konser sonrası ilişki sorularına sinirlenerek yanıt vermeyen Murat Dalkılıç hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Dalkılıç ile Akbaş'ın, evlilik planları yapmaya başladığı öne sürüldü.