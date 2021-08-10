Şarkıcı Murat Dalkılıç, güzel oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç'ın, bir süredir eski aşkının yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı iddia ediliyordu. Sitare Akbaş, şarkıcının konserini en önden izleyerek aşk iddialarını güçlendirmişti. Sonunda Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı belgelendi. İddiaları reddeden ikili, bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken böyle görüntülendi...