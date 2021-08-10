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Haberler Galeri Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 10.08.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 12:32

Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...

Şarkıcı Murat Dalkılıç, güzel oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç'ın, bir süredir eski aşkının yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı iddia ediliyordu. Sitare Akbaş, şarkıcının konserini en önden izleyerek aşk iddialarını güçlendirmişti. Sonunda Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı belgelendi. İddiaları reddeden ikili, bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken böyle görüntülendi...

Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, bir süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...

Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve kendisine soru soran muhabire tepki göstermişti.

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Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.

Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...

Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi.

Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Taze aşıklar sarmaş dolaş böyle görüntülendi...

Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'la sarmaş dolaş böyle görüntülendi

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