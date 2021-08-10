Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'la sarmaş dolaş böyle görüntülendi