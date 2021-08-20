Murat Dalkılıç’a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş’a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş arasındaki ilişki, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra uzun süreli sessizliğini eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. İddiaları başta yalanlayan çift, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir mekandan çıkarken objektife birlikte yakalanmıştı. Yan yana ilk kez görüntü veren ikilinin aşkı belgelenmişti. Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş bu kez de Etiler'de görüntülendi. "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusu yöneltilen Akbaş, bakın nasıl tepki verdi...