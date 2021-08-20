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Haberler Galeri Murat Dalkılıç'a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş'a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:25

Murat Dalkılıç'a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş'a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş arasındaki ilişki, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra uzun süreli sessizliğini eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. İddiaları başta yalanlayan çift, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir mekandan çıkarken objektife birlikte yakalanmıştı. Yan yana ilk kez görüntü veren ikilinin aşkı belgelenmişti. Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş bu kez de Etiler'de görüntülendi. "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusu yöneltilen Akbaş, bakın nasıl tepki verdi...

Murat Dalkılıç’a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş’a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

Son günlerde "aşk yaşadıkları" yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmeyen Sitare Akbaş-Murat Dalkılıç çifti, Etiler'de objektiflere yakalandı.

Murat Dalkılıç’a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş’a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

Birçok kez basın mensuplarına 32 yaşındaki oyuncu ile ilişkisi hakkında sitemde bulunan Murat Dalkılıç, bu kez sessiz kalmayı tercih etti.

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Murat Dalkılıç’a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş’a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

Sitare Akbaş ise "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna, gülümsemekle yetindi. İkili araçlarına binerek hızla gözlerden kayboldu.

Murat Dalkılıç’a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş’a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

"GAYET MUTLUYUZ"

Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş, gecenin sonunda mekandan ayrı ayrı çıksa da, magazincilere yakalanmaktan kurtulamamıştı.

Murat Dalkılıç’a gönlünü kaptıran Sitare Akbaş’a Hande Erçel sorusu! Bakın nasıl tepki verdi...

Tek başına yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sitare Hanım, Dalkılıç'la ilişkisi hakkındaki soruları üzerine, gayet mutlu olduklarını söylemişti.

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