Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş'dan yan yana ilk görüntü geldi!
Giriş Tarihi: 11.08.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 14:54

Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş'dan yan yana ilk görüntü geldi!

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in uzatmalı ilişkisi geçtiğimiz yıl sona erdi. Hande Erçel, biten ilişkisinin ardından gönlünü rol arkadaşı Kerem Bürsin'e kaptırdı. Murat Dalkılıç ise uzun süreli sessizliğinin ardından bombayı patlattı. Dalkılıç, Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkiyi başta reddeden çift, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekandan çıkarken objektife birlikte takıldı. İlişkileri belgelenen Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş, yan yana ilk kez görüntü verdi.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’dan yan yana ilk görüntü geldi!

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açtı.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’dan yan yana ilk görüntü geldi!

Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’dan yan yana ilk görüntü geldi!

Hürriyet'in haberine göre; Alaçatı'daki Limon Köyiçi adlı mekanda eğlenen ikili, gece sonunda dışarıya ayrı ayrı çıktı.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’dan yan yana ilk görüntü geldi!

Tek başına otoparka doğru yürüyen Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncudan sonra mekandan çıkan Dalkılıç ise soruları yanıtsız bıraktı.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’dan yan yana ilk görüntü geldi!

Bir süre muhabirleri atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, daha sonra pes edip sevgilisinin yanına gitti. İkili aynı araçla birlikte oradan ayrıldı.

SON DAKİKA