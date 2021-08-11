Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’dan yan yana ilk görüntü geldi!

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in uzatmalı ilişkisi geçtiğimiz yıl sona erdi. Hande Erçel, biten ilişkisinin ardından gönlünü rol arkadaşı Kerem Bürsin'e kaptırdı. Murat Dalkılıç ise uzun süreli sessizliğinin ardından bombayı patlattı. Dalkılıç, Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkiyi başta reddeden çift, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekandan çıkarken objektife birlikte takıldı. İlişkileri belgelenen Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş, yan yana ilk kez görüntü verdi.