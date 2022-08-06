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Haberler Galeri Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü
Giriş Tarihi: 06.08.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 09:44

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur ile ilgili kendisine yapılan yorumlara karşı sessizliğini bozdu. Murat Dalkılıç sosyal medyadan yaptığı açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Dalkılıç, "Merve, Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" şeklindeki yorumlar hakkında, "Hakikatten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ama yüzlerce nefret dolu mesajlar aldım… Kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı… Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" dedi. İşte olayın tüm detayları…

Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015'te nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı almıştı.

Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Dalkılıç, yaptığı açıklamada "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık.

Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.

Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır.

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