Afiş, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğini, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişileri, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'u, Müslüm Baba fanlarını ve şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan dinleyicilerini merkeze alıyor.