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olduğu bilinmeyen ünlüler

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu. Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler.

Giriş Tarihi: 16.07.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 21:17
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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler

Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken 'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler


Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen 'in babası bir aileden geliyor.

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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler


Hadid kardeşlerin bir diğeri olan de her fırsatta olduğunu dile getiriyor.

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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler


bir dergiye verdiği röportajda olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler

Michael Jackson'un kardeşi Janet Jackson, evlendikten sonra tesettüre girerek olduğunu duyurmuştu. Ünlü yıldız, bu tercihinden sonra magazin basınından uzakta bir hayat sürdürmeyi tercih etti.

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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler

Mahershala Ali, Oscar kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

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olduğu bilinmeyen ünlüler
Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler

David Bowie'nin eski eşi model Iman Abdulmacid de yıldızlar arasında.

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