Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu. Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler. Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman bir aileden geliyor. Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor. Bella Hadid bir dergiye verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Michael Jackson'un kardeşi Janet Jackson, evlendikten sonra tesettüre girerek Müslüman olduğunu duyurmuştu. Ünlü yıldız, bu tercihinden sonra magazin basınından uzakta bir hayat sürdürmeyi tercih etti. Mahershala Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçti. David Bowie'nin eski eşi model Iman Abdulmacid de Müslüman yıldızlar arasında.