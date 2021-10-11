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Haberler Galeri Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı'da şaşırtan itirafı
Giriş Tarihi: 11.10.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 21:34

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı'da şaşırtan itirafı

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan 'Müge Anlı'da, bu hafta Mustafa Kurt olayı ele alındı. Mustafa Kut'u sırtından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ersin Çetinkaya, canlı yayında itirafta bulunacağını itiraf etti. Çetinkaya, asıl katilin kendisini cinayetle suçlayan Sezer Kaya olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Mustafa Kut'u öldüren bu şahıstır. Suçu benim üzerime attı. Bana, 'Çok pişmanım, çok pişmanım... Biliyor musun ben Mustafa'yı nasıl öldürdüm' dedi" o anda ise stüdyo buz kesti. İşte ayrıntılar!

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı’da şaşırtan itirafı

Müge Anlı'da yine nefesler tutuldu.

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı’da şaşırtan itirafı

Balıkesir'in Havran'a bağlı Kalabak Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde, tarlasına bir kilometre mesafede sırtından vurularak öldürüldü.

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Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı’da şaşırtan itirafı

Olayın ardından ise ortaya birçok iddia atıldı.

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheliden şaşırtan itiraf | Video

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı’da şaşırtan itirafı

Cinayetin ardından Mustafa Kut'un ölümüne ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken talihsiz adamın ailesi, cinayeti mercek altına alan Müge Anlı'ya şüpheli olarak gördükleri üç ismi saydı.

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüphelinin Müge Anlı’da şaşırtan itirafı

Öldürülen çiftçinin eşine saplantılı mektuplar yazan Ramazan Şahin, Mustafa Kut'un yıllardır küs olduğu kuzeni Necati Kır ve tarlasını sulamak için kullandığı su borusu yüzünden tehdit aldığı iddia edilen Gültekin Gümüş, ailenin şüphelendiği isimlerdi.

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