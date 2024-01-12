Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
10:23
Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal 'a eşi Melis Sandal'dan romantik doğum günü kutlaması
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta bulmuştu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. 1 yılı aşkın süredir evli olan mutlu çiftten Melis Sandal son olarak 54 yaşına giren eşi Mustafa Sandal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı.