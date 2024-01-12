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Haberler Galeri Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal 'a eşi Melis Sandal'dan romantik doğum günü kutlaması
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:23

Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal 'a eşi Melis Sandal'dan romantik doğum günü kutlaması

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta bulmuştu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. 1 yılı aşkın süredir evli olan mutlu çiftten Melis Sandal son olarak 54 yaşına giren eşi Mustafa Sandal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı.

Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal ’a eşi Melis Sandal’dan romantik doğum günü kutlaması

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitleriyle ses getiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal ’a eşi Melis Sandal’dan romantik doğum günü kutlaması

Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı.

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Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal ’a eşi Melis Sandal’dan romantik doğum günü kutlaması

Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal ’a eşi Melis Sandal’dan romantik doğum günü kutlaması

Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mustafa Sandal 54 yaşında! Mustafa Sandal ’a eşi Melis Sandal’dan romantik doğum günü kutlaması

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

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