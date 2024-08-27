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Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:07

"Şarkıcı bozuntusu" Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Mustafa Sandal da birçok ünlü isim gibi sosyal mecralarda hakkında yazılan yorumları mercek altına aldı. Hakaret içerikli yorumları toplayan Sandal, avukatı aracılığıyla onlarca suç duyurusunda bulundu. Bunlardan biri de ünlü şarkıcıya söylenen 'Şarkıcı bozuntusu' ifadeleri oldu. Sandal'ın avukatı tarafından savcılığa verilen dilekçede şarkıcının rencide edildiği belirtilerek yorumu yapan kişin cezalandırılması istendi.

Deniz YUSUFOĞLU
Şarkıcı bozuntusu Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyadan gelen yorumlara kayıtsız kalmayan isimlerin arasına girdi. Sandal, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan kötü yorumların peşine düştü. Tüm yorumları tek tek inceleten Sandal'ın, tespit edilen hakaret gibi kötü sözler sahiplerinin savcılığa verilmesi için avukatlarına talimat verdiği öğrenildi.

Şarkıcı bozuntusu Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

ONLARCA SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Araştırmaya koyulan avukatlar, paylaşımları didik didik inceledi. Ardından suç duyurusunda bulunmaya başladı. Kötü yorumlar hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi. Dilekçelere uzlaşmak için telefon numaraları da eklendi. Onların arasında B.H. adlı bir sosyal medya kullanıcısı vardı.

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Şarkıcı bozuntusu Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

"ŞARKICI BOZUNTUSU"
İddiaya göre; B.Hi Ocak 2022'de Mustafa Sandal hakkında "Şarkıcı bozuntusu" dedi.

Şarkıcı bozuntusu Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

Araştırmalar esnasında bunu fark eden avukatlar o yorum sahibini savcılığa verdi.

Şarkıcı bozuntusu Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

Rencide edildiğini ileri süren Sandal, avukatları aracılığıyla "Hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

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