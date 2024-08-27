Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:07
"Şarkıcı bozuntusu" Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu
Şarkıcı Mustafa Sandal da birçok ünlü isim gibi sosyal mecralarda hakkında yazılan yorumları mercek altına aldı. Hakaret içerikli yorumları toplayan Sandal, avukatı aracılığıyla onlarca suç duyurusunda bulundu. Bunlardan biri de ünlü şarkıcıya söylenen 'Şarkıcı bozuntusu' ifadeleri oldu. Sandal'ın avukatı tarafından savcılığa verilen dilekçede şarkıcının rencide edildiği belirtilerek yorumu yapan kişin cezalandırılması istendi.