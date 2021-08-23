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Haberler Galeri Mustafa Sandal'dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...
Giriş Tarihi: 23.08.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 14:43

Mustafa Sandal'dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdirmişti. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, boşansalar da sık sık çocukları için bir araya geliyordu.Fakat gözde ikiliye nazar değdi, Sandal ile Jahovic'in son günlerde nafaka davası yüzünden aralarındaki ipler gerildi. Önceki gün Kuruçeşme Açıkhava'da sahneye çıkan şarkıcı, konser öncesi soruları yanıtlarken konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında dikkat çeken ifadeleri...

Mustafa Sandal’dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Mustafa Sandal, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde seyirciyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik" dedi.

Mustafa Sandal’dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Eski eşi Emina Jahovic'e verdiği nafakanın iptali için açtığı dava hakkında konuşan Mustafa Sandal, şunları dile getirdi:

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Mustafa Sandal’dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

"Bizim iki güzel evladımız var. Onları iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sorunlarımızı kendi aramızda bir şekilde hallederiz" diye konuştu.

Mustafa Sandal’dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

MELİS İLE MUTLUYUZ

Melis Sütşurup ile uzun süredir aşk yaşayan Mustafa Sandal, "Her şey güzel, mutluyuz" dedi.

Mustafa Sandal’dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Muhabirlerin "Kısa süreli bir ayrılık yaşamıştınız. Pişman mısınız?" sorusuna ise şarkıcı, "Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam ancak dediğim gibi mutluyuz" yanıtını verdi.

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