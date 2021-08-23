Mustafa Sandal’dan flaş Emina Jahovic açıklaması! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdirmişti. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, boşansalar da sık sık çocukları için bir araya geliyordu.Fakat gözde ikiliye nazar değdi, Sandal ile Jahovic'in son günlerde nafaka davası yüzünden aralarındaki ipler gerildi. Önceki gün Kuruçeşme Açıkhava'da sahneye çıkan şarkıcı, konser öncesi soruları yanıtlarken konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında dikkat çeken ifadeleri...