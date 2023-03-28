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Haberler Galeri Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:25

Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Son olarak eşi Melis Sandal ile Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıda yemek yiyen Mustafa Sandal, yeni arabasıyla dikkat çekti.

Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Ünlü şarkıcı ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çifte kumrular 3 Haziran'da Roma'da kıyılan nikah nikah sonrasında 11 Haziran'da da Marmaris'te düğün yapmıştı.

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Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, baş başa tatil için geçtiğimiz günlerde Paris'i seçmişti. Ünlü çift, sonbaharda iyice romantikleşen şehirde liseli âşıklar gibi gezmişti.

Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Çiçeği burnunda çift, Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıda yemek yedi. Yemek sonrası eve gitmek yerine sahil boyunca 1 saat yürüyüş yapmayı tercih etti.

Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Posta'da yer alan habere göre; Yürüyüşün ardından geriye dönüp, yeni aldıkları 8 milyon liralık Porsche marka Taycan modeli araçlarıyla adeta düşman çatlattı.

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