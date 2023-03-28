Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:22
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
12:25
Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Son olarak eşi Melis Sandal ile Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıda yemek yiyen Mustafa Sandal, yeni arabasıyla dikkat çekti.