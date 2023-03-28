Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Ünlü şarkıcı ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.