Mustafa Uslu: O konuşmayı yapsaydım Oscar’ı almıştım

- Ayla ve Müslüm sinema sektöründe başka bir kulvarın da talep görebileceğini kanıtladı bize... Ve öyle görünüyor ki siz de bu kulvardan devam edeceksiniz yolunuza... Hikayeleri bulurken nasıl yola çıkıyorsunuz?

- 20 yıllık reklamcıyım. Ve buradan hareketle, dünyada nadir hikayelerin kıymetli olduğunu biliyorum. Ayla, Müslüm bu yüzden kıymetli. Bunları bulup film yaptığınızda kıymetli oluyor. Naim Süleymanoğlu'nun hikayesini yapacağız bu yıl, o da dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı hikayesi. Okurum, araştırırım ben. Bana gelen hikayeleri çok dikkate almam, benim hissetmem gerekiyor. O hikayede bir ana duygu bulmam gerekiyor.