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Haberler Galeri Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin'den bebekli poz!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:31

Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin'den bebekli poz!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Uzun süredir aşk yaşayan çift, neredeyse tüm yazı birlikte geçirmiş, çıktıkları tatillerden çok özel kareler paylaşmıştı. Ünlü basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etmişti. Çok mutlu olan Ebru Şahin, evlenme teklifi aldığı anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Cedi osman müstakbel eşi Ebru Şahin ile minik yeğenini doğum gününde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İlişkilerinin ilk günlerinden itibaren ailecek görüşen çift mutluluk pozları ile yine ilgi odağı oldu.

Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin’den bebekli poz!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin’den bebekli poz!

Uzun süredir aşk yaşayan çift, neredeyse tüm yazı birlikte geçirmiş, çıktıkları tatillerden çok özel kareler paylaşmıştı.

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Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin’den bebekli poz!

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etmişti.

Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin’den bebekli poz!

Çok mutlu olan Ebru Şahin, evlenme teklifi aldığı anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Müstakbel gelin Ebru Şahin! Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin’den bebekli poz!

İlişkilerinin ilk günlerinden itibaren ailecek görüşen çift mutluluk pozları ile yine ilgi odağı oldu.

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