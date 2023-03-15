Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
10:04
Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı
Ünlü modacı ve iş adamı Orhun Faruk Saraç eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarla şantaja maruz kalmıştı. SABAH'ın ortaya çıkardığı skandal olay sonrası iş adamının annesine gelen tehdit mesajları ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan mesajlarda, "Siz daha Orhun'un uygunsuz videolarını izlemediniz" yazıldığı belirlendi.