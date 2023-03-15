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Haberler Galeri Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:04

Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

Ünlü modacı ve iş adamı Orhun Faruk Saraç eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarla şantaja maruz kalmıştı. SABAH'ın ortaya çıkardığı skandal olay sonrası iş adamının annesine gelen tehdit mesajları ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan mesajlarda, "Siz daha Orhun'un uygunsuz videolarını izlemediniz" yazıldığı belirlendi.

ATAKAN IRMAK
Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

Ünlü modacı ve iş adamı Orhun Faruk Saraç eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarla şantaja maruz kalmıştı. Olay 6 Mart tarihinde meydana geldi. Sabah saatlerinde anne Orhun Faruk Saraç'ın annesi Berna Ökten'e yurtdışı kayıtlı bir numaradan Saraç'ın 2011-2015 yılları arasında birliktelik yaşadığı kız arkadaşı ile yatak odasında çekilen müstehcen video ve fotoğraflar gelmişti. Gelen fotoğraflarla birlikte şüpheli şahıs 'Oğluna söyle bana buradan ulaşsın Berna, aksi takdirde daha fazlasını nişanlısına gönderirim' şeklinde mesaj atmıştı.

Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

ŞANTAJ VE TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

SABAH'ın duyurduğu skandal sonrası olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Orhun Faruk Saraç'ın annesi, kendisine müstehcen video ve fotoğraf atan kişiye, "Derdin ne?" diye soru sorduğu karşıdaki kişinin ise, "Derdin ne derken sonuç olarak çocuk değilsin Berna, ortada var olan sorunun ve bunun yakında doğuracağı sorunların sende farkındasın.

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Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

Saat itibariyle nasıl bir yol izlediğinizin bende farkındayım ve sadece izlemekteyim. Siz daha Orhun'un uygunsuz videolarını izlemediniz" diye cevap verdiği öğrenildi.

Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

"İTİBARI DİBE VURACAK"

Orhun Faruk Saraç'ın avukatı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu kapsamında şüphelinin iş adamının annesine, "Orhun'un resim ve videoları yakında sosyal medyaya düşecek ve bütün itibarı yakında dibe vuracak.

Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

Evliliği, işi, çevresi, firma değeri..." şeklinde mesajlar atarak tehditler savurmaya devam ettiği öğrenildi.

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