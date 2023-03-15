Müstehcen videolarını annesine yollamıştı… Ünlü modacı Orhun Faruk Saraç’a şantaj yapan kız arkadaşının mesajlarına SABAH ulaştı

ŞANTAJ VE TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

SABAH'ın duyurduğu skandal sonrası olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Orhun Faruk Saraç'ın annesi, kendisine müstehcen video ve fotoğraf atan kişiye, "Derdin ne?" diye soru sorduğu karşıdaki kişinin ise, "Derdin ne derken sonuç olarak çocuk değilsin Berna, ortada var olan sorunun ve bunun yakında doğuracağı sorunların sende farkındasın.