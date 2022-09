‘Mutfak Bahane’nin yeni sunucusu Derya Taşbaşı: Her zaman mahallenin sevilen kızı oldum!

Atv ekranlarının gündüz kuşağında yer alan 'Mutfak Bahane' adlı program, yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile yoluna devam ediyor. Enerjisi ve keyifli sohbetiyle kısa sürede sevilen Taşbaşı ile bir araya geldik; oyunculuk ve sunuculuk macerasını, 'Mutfak Bahane' ekibiyle yakaladığı başarıyı ve hakkında bilinmeyenleri konuştuk.

■ 'Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda izleyicileri neler bekliyor?

'Mutfak Bahane' bu sezon gelinlerin kayınvalideleriyle mutfağa girip birlikte yemek hazırlamaları ve birbirleriyle yarışmalarıyla çok daha eğlenceli, çok daha heyecanlı ve hayata çok daha yakın olacak. Tadım sırasında eşler en lezzetli tabağa en iyi puanı verecek. Gelin ve kayınvalide mutfakta uyum sağlar, ortak lezzet ve ustalık anlayışlarını gösterirlerse, her gün 2 altın kazanma şansına sahip oluyorlar. Hafta boyunca en çok puanı toplayan katılımcılar, haftanın son günü olan final gününde 10 bilezik kazanacak. Benim için mutfak her zaman aile demek olmuştur. Mutfak benim için çocukluğumda ve bugün, tatlı ve tuzluyu barındıran, iyi ve kötü her şeyin konuşulduğu bir yerdir.