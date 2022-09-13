Giriş Tarihi: 13.09.2022 08:14
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
08:16
‘Mutfak Bahane’nin yeni sunucusu Derya Taşbaşı: Her zaman mahallenin sevilen kızı oldum!
Atv ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan 'Mutfak Bahane' adlı program, yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile yoluna devam ediyor. Enerjisi ve keyifli sohbetiyle ailelerin sevimli kızı haline gelen Derya Taşbaşı,GÜNAYDIN'a konuştu: "Yemek yapmayı çok seviyorum ve neredeyse her yemeği pişirebiliyorum. Mutfağın aile demek olduğuna
inanıyorum. Çünkü acı tatlı her şey orada konuşuluyor. Evimdeki küçük tadilatları hep kendim yapıyorum, sevdiğim hobim ise dikiş dikmek."