Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:52

Mutluluk pozları ardı ardına geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü 15 aylık evliliği 2019 yılında sona eren Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından gönlünü modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, annesinin istememesine rağmen sevgilisiyle gizlice evlendi. Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi. İşte yeni evli çiftin mutluluk pozları ve tüm detaylar…