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Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:15

Müziği bırakan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sahnelere veda etme gerekçesini açıkladı. GÜNAYDIN'a konuşan Tuğçe Tayfur çok özel açıklamalarda bulundu. Tuğçe Tayfur, babasının izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak Tayfur, ani bir kararla sahneleri bıraktığını açıkladı. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, "İki yıldır aklımdaydı. Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat" dedi. Tayfur, anne-babası ve nişanlısının aldığı kararı desteklediğini söyledi.

Tuba KALÇIK
Müziği bırakan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Tuğçe Tayfur, sanatın içinde doğmuş bir isim. Babası arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, annesi Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncusu Necla Nazır.

Müziği bırakan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Kendisi de babasının izinden giden Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını açıkladı.

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Müziği bırakan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Ben de bu kararını konuşmak için kendisini aradım. Bu konu hakkında pek konuşmak istemeyen Tayfur, "Konuyu reklam haline getirmek istemiyorum" dedi ama birkaç soruma beni kırmayarak cevap verdi. İşte o röportaj:

Müziği bırakan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Sahneleri neden bırakma kararı aldınız?
Aslında uzun zamandır istiyordum sahneyi bırakmayı. Yeni düşünülmüş bir şey değil. 2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum. 2 yılın sonunda, sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım. Sevenlerim de çok güzel karşıladı, bir tanesi bile "Neden bıraktın?" diye eleştiride bulunmadı.

Müziği bırakan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Neden peki?
Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı. Mutlu değildim bu camiada. Annemle de uzun süre istişare ettim. Babam da sahneleri bıraktığım için mutlu oldu. O da sahne hayatında olmamı istemiyordu. Annem de öyle.

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