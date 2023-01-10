Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
07:15
Müziği bırakan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sahnelere veda etme gerekçesini açıkladı. GÜNAYDIN'a konuşan Tuğçe Tayfur çok özel açıklamalarda bulundu. Tuğçe Tayfur, babasının izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak Tayfur, ani bir kararla sahneleri bıraktığını açıkladı. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, "İki yıldır aklımdaydı. Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat" dedi. Tayfur, anne-babası ve nişanlısının aldığı kararı desteklediğini söyledi.