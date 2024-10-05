Giriş Tarihi: 05.10.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
10:14
"Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor" Eda Ece ile minik kızı Mina İpek'ten gülümseten paylaşım!
On parmağında on marifet ama o en çok anneliği sevdi... Oyunculuk, iş kadınlığı derken annelik ama Eda Ece hepsine yetişiyor! Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ve videolarla hayranlarını adeta mest ediyor. Takipçileri güzel oyuncu Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımlarla resmen eriyor. Son olarak kızı ile oynadığı anları paylaşan Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'e "Tam ısırmalık tombul eller" yorumları geldi. İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...