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Haberler Galeri "Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor" Eda Ece ile minik kızı Mina İpek'ten gülümseten paylaşım!
Giriş Tarihi: 05.10.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 10:14

"Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor" Eda Ece ile minik kızı Mina İpek'ten gülümseten paylaşım!

On parmağında on marifet ama o en çok anneliği sevdi... Oyunculuk, iş kadınlığı derken annelik ama Eda Ece hepsine yetişiyor! Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ve videolarla hayranlarını adeta mest ediyor. Takipçileri güzel oyuncu Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımlarla resmen eriyor. Son olarak kızı ile oynadığı anları paylaşan Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'e "Tam ısırmalık tombul eller" yorumları geldi. İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...

Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor Eda Ece ile minik kızı Mina İpek’ten gülümseten paylaşım!

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın keyfini sürüyor...

Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor Eda Ece ile minik kızı Mina İpek’ten gülümseten paylaşım!

Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmedikleri için çıkan boşanma dedikodusu çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i kızdırmıştı.

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Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor Eda Ece ile minik kızı Mina İpek’ten gülümseten paylaşım!

Eda Ece'nin boşanma iddialarına yanıtı sert olmuştu.

Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor Eda Ece ile minik kızı Mina İpek’ten gülümseten paylaşım!

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum.

Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor Eda Ece ile minik kızı Mina İpek’ten gülümseten paylaşım!

Güzel oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar sevgili olduktan sonra geçen yıl nikah masasına oturan eşi Buğrahan Tuncer'in mutlulukları kızları Mina İpek'in dünyaya gelmesi ile katlandı.

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