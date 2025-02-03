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Haberler Galeri 'Müzikte sınır koymayı sevmiyorum' demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın değişen tarzı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:49

'Müzikte sınır koymayı sevmiyorum' demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın değişen tarzı dikkat çekti!

Söylediği 'Samsak Döveci' şarkısıyla hafızalara kazınan ve kısa sürede üne kavuşan şarkıcı Elif Buse Doğan, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Güçlü sesiyle türkü dünyasında önemli bir yere sahip olan Doğan, değişen tarzıyla da dikkat çekiyor. Paylaştığı resimlerle ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, bazı takipçilerinden 'Giyim tarzın nasıl bu kadar değişti?' yorumları da alıyor...

’Müzikte sınır koymayı sevmiyorum’ demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan’ın değişen tarzı dikkat çekti!

'Samsak Döveci' 'Yare Giden Turnalar' ve 'Ağlarım' şarkılarının mimarı olan Elif Buse Doğan, başarılarıyla müzik dünyasını ele geçirmiş durumda.

’Müzikte sınır koymayı sevmiyorum’ demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan’ın değişen tarzı dikkat çekti!

Güçlü sesiyle adeta kulakların pasını silen güzel şarkıcı hayranlarına keyif dolu anlar yaşatıyor.

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’Müzikte sınır koymayı sevmiyorum’ demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan’ın değişen tarzı dikkat çekti!

İş dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiren Doğan, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

’Müzikte sınır koymayı sevmiyorum’ demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan’ın değişen tarzı dikkat çekti!

Bir süredir sevenlerinin alışmış olduğu sahne tarzının dışına çıkan Elif Buse Doğan, kimi takipçisinden 'En güzel türkücü' yorumları alırken, kimi takipçilerinin de eleştiri odağı oluyor.

’Müzikte sınır koymayı sevmiyorum’ demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan’ın değişen tarzı dikkat çekti!

'Müzikte sınır koymayı sevmiyorum' sözleriyle dikkat çeken Doğan, radikal olarak değiştirdiği tarzının sebebini sevenleri de oldukça merak ediyor.

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