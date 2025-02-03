Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:49
'Müzikte sınır koymayı sevmiyorum' demişti! Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın değişen tarzı dikkat çekti!
Söylediği 'Samsak Döveci' şarkısıyla hafızalara kazınan ve kısa sürede üne kavuşan şarkıcı Elif Buse Doğan, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Güçlü sesiyle türkü dünyasında önemli bir yere sahip olan Doğan, değişen tarzıyla da dikkat çekiyor. Paylaştığı resimlerle ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, bazı takipçilerinden 'Giyim tarzın nasıl bu kadar değişti?' yorumları da alıyor...