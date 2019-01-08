Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

Şarkıcı Nadide Sultan, eşi Hakan Yonat ve oğlu Kaan ile Etiler'de objektife yansıdı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan aile, keyifli halleriyle dikkat çekti. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları... FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA