Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

Şarkıcı , eşi Hakan Yonat ve oğlu Kaan ile Etiler'de objektife yansıdı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan aile, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.01.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 14:12
Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

Nadide Sultan oğlu Kaan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerin merak edilen çocukları

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

BİZE ULAŞIN