"Nazar değmesin" Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil'in romantik tatili!

Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:20
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bodrum'da tatil yapıyor. İkilinin romantik paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.