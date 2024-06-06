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Haberler Galeri "Nazar değmesin" Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil'in romantik tatili!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:20

"Nazar değmesin" Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil'in romantik tatili!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bodrum'da tatil yapıyor. İkilinin romantik paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

Nazar değmesin Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil’in romantik tatili!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Nazar değmesin Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil’in romantik tatili!

'Survivor All Star 2024'e geçtiğimiz nisan ayında veda eden Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil'in ilişkisi doludizgin devam ediyor. İkili, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Nazar değmesin Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil’in romantik tatili!

Ortakent'te yaklaşık dört saat durdukları beach'te bol bol sohbet eden Erbil ve Poyraz, gün sonuna doğru denize girdi.

Nazar değmesin Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil’in romantik tatili!

Bir süre merdivenlerde bekleyen Erbil, suyun soğukluğuna kendini alıştırmaya çalıştı. Bu sırada Survivor Yiğit'in, "Hadi aşkım" diyerek sevgilisini cesaretlendirmesi dikkat çekti.

Nazar değmesin Survivor Poyraz ile Yasmin Erbil’in romantik tatili!

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Yasmin Erbil, suya girer girmez sevgilisinin yanına giderek, sımsıkı sarıldığı Poyraz'ı dudağından öptü. Bodrum'da romantik anlar yaşayan sevgililerin, tatide keyifleri bir hayli yerindeydi.

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