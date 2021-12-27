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Haberler Galeri Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:59

Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyordu. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftine nazar değdi. Kısa bir süre önce Paris'de romantik bir tatil geçiren ünlü çiftin ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan ayrılık haberlerini tiye alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin bu defa gerçekten yollarını ayırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın son dakika haberine göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 1 yıllık ilişkilerine son noktayı koydu. İşte ayrılık haberinin ayrıntıları...

Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, evlenecekleri konuşulan Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisine sürpriz bir şekilde son verdikten kısa bür süre sonra, Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

İlk başlarda aşk yok diyen ikili daha sonra aşkı kabullenmişti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir yaptığı açıklamada, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram'da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

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Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyordu.

Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftine nazar değdi.

Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

Kısa bir süre önce Paris'de romantik bir tatil geçiren ünlü çiftin ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü.

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