Nazara mı geldiler? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Bu defa kesin bitti!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyordu. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftine nazar değdi. Kısa bir süre önce Paris'de romantik bir tatil geçiren ünlü çiftin ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan ayrılık haberlerini tiye alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin bu defa gerçekten yollarını ayırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın son dakika haberine göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 1 yıllık ilişkilerine son noktayı koydu. İşte ayrılık haberinin ayrıntıları...