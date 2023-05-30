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Haberler Galeri Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin
Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 16:21

Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan zeka ve dikkat testleri oldukça ilgi görüyor. Bunlardan birkaç tanesiyle karşınızdayız. Dünyanın en zor zeka sorularını çözmeye hazır mısınız? Sorular kolaydan zora doğru ilerliyor ve her biri için 30 saniye süreniz var. Beyin kaslarını çalıştıran bu zeka sorularını çözmek çok zor. Bakalım siz çözebilecek misiniz? İşte, sorular...

Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin

Bilindiği üzere zeka soruları beynin çalışma sistemini alışılmışın dışına çıkarması ve beynin tembelleşmesini önlemesi açısından tavsiye edilir. Zeka soruları bireylerin zihinsel zeka alanını geliştirdiği için oldukça öneme sahiptir. İnsanların problem çözme becerilerini geliştiren zeka ve mantık soruları dikkat ve konsantrasyonu da artırır. Bu sebeple sizlere dünyanın en zor zeka sorularını hazırladık. Sorunlar karşısında çözüm ararken mantığınızı nasıl kullanırsınız? İçinden çıkılması mümkün olmayan durumlar yaşadığınızda nasıl çözüm yolu bulursunuz? Hadi gelin test edelim.

Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin

Belçika'da bulunan dünyanın en derin havuzlarından biri olan Nemo 33 adındaki bu havuza ve oksijen tüpüyle dalış yaptın. Fakat bir süre sonra oksijenin azaldı ve sudan çıkmaya karar verdin. Ancak bir anda havuzun çıkış kapısı kapandı. Oksijen tüpündeki hava da yavaş yavaş bitiyor ve artık dayanma gücün neredeyse yok. Tam bu anda karşında üç tane kapı belirdi. Belki bu kapılardan biri hayatını kurtarabilir.

İlk kapının ardında timsahlar, ikinci kapının ardında zehirli bir gaz ve son kapının ardında da aç ve vahşi bir aslan bulunmakta. Peki, sen hayatta kalmak için bu üç kapıdan hangisini seçersin?

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Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin

İçi yavaş yavaş suyla dolu bir odada tuzağa düşürüldün. Bu odadan çıkamıyorsun ve aynı zamanda suyun kaynağını engelleyemiyorsun. Yaklaşık iki dakika sonra odanın tamamı suyla dolacak ve maalesef kurtarma ekibi beş dakika sonra odaya varmış olacak. Odanın içerisinde sadece bir pipet, bir halat ve bir kova bulunmakta. Peki, sen kurtarma ekipleri gelene kadar bu üç şeyden hangisini kullanırsan hayatta kalmayı başarırsın?

Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin

Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?

Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin

Yaşadığın yere yakın çok gizemli bir mağara var ve hafta sonu o mağarayı keşfe çıktın. Fakat şansızlık bir türlü yakanı bırakmıyor. Mağaraya girdiğin anda giriş büyük kayalarla kapandı. Tam o anda karşına dört tane tünel çıktı. Bu gizemli mağaradan kurtulmanın tek şansı da ardında tehlikeler bulunduran bu dört tünelden en güvenli olanı seçmek. Peki, bu tüneller nasıl?
1. tünel çok sıcak lavlarla kaplı
2. tünele giren kişilerin üzerine tonlarca ağırlıkta kayalar düşmekte
3. tünelde ise tüm hayvanları öldüren zehirli bir gaz var
4. ve son tünelde ise binlerce ölümcül örümcek var.
Peki, sen bu ölümcül mağaradan kurtulmak için hangisini seçersin?

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