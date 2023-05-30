Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:20
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
16:21
Ne kadar zekisin gel test edelim || Cevabını kimsenin bulamadığı beyin kaslarınızı zorlayan en zor zeka soruları ile ne kadar zekisin
Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan zeka ve dikkat testleri oldukça ilgi görüyor. Bunlardan birkaç tanesiyle karşınızdayız. Dünyanın en zor zeka sorularını çözmeye hazır mısınız? Sorular kolaydan zora doğru ilerliyor ve her biri için 30 saniye süreniz var. Beyin kaslarını çalıştıran bu zeka sorularını çözmek çok zor. Bakalım siz çözebilecek misiniz? İşte, sorular...