Giriş Tarihi: 02.04.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 13:00

Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu! 78 yaşında mankenlere taş çıkardı!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile genç modellere taş çıkaran Nebahat Çehre geçtiğimiz günlerde 78 yaşına basmıştı. Nebahat Çehre spor şıklığı ile büyüledi. Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin paylaşımı "Bu ne güzellik" dedirtti! Geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse 50'li yaşlarında görünen 78 yaşındaki Nebahat Çehre'nin mankenlere taş çıkardığı pozu...