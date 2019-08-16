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  • Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz hakkındaki bu gerçeği duyan şaşıp kaldı! 1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen, daha sonrasında mankenlik ve sunuculuk yapan Nefise Karatay, kariyerine bir süre kültür sanat programlarıyla devam etti. Kızı Maya doğduktan sonra iş hayatından uzak kalan Nefise Karatay, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yıllardır ekranlarda olmasına rağmen, hiç değişmeyen Nefise Karatay, tatil pozuyla olay olunca hayranlarının en çok merak ettiği konu ünlü yıldızın yaşı oldu. Oldukça genç gösteren Nefise Karatay'ın yaşını duyan şaşıp kaldı. Nefise Karatay kaç yaşında? İşte Nefise Karatay ve diğer ünlülerin yaşları…

Giriş Tarihi: 16.08.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 14:50
Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

MÜGE ANLI

Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

İLKER İNANOĞLU

Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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