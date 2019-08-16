Nefise Karatay ile ilgili bu gerçek şoke etti! Nefise Karatay yıllara meydan okudu!

Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Nefise Karatay hakkındaki bu gerçeği duyan şaşıp kaldı! 1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen, daha sonrasında mankenlik ve sunuculuk yapan Nefise Karatay, kariyerine bir süre kültür sanat programlarıyla devam etti. Kızı Maya doğduktan sonra iş hayatından uzak kalan Nefise Karatay, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yıllardır ekranlarda olmasına rağmen, hiç değişmeyen Nefise Karatay, tatil pozuyla olay olunca hayranlarının en çok merak ettiği konu ünlü yıldızın yaşı oldu. Oldukça genç gösteren Nefise Karatay'ın yaşını duyan şaşıp kaldı. Nefise Karatay kaç yaşında? İşte Nefise Karatay ve diğer ünlülerin yaşları…