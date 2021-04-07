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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:48

'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken 'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 26 Nisan 1976 yılında Hessen'de dünyaya geldi. 1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu. Aynı yıl InterStar 'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren , uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. 'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı sallıyor. Maya'nın annesine benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor. İşte ve kızı Maya'nın dikkat çeken pozları...

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren , uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı sallıyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Maya büyüdü. Maya'yla paylaşımlarına devam eden , sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Kızıyla bu fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayan Karatay, takipçilerinden beğeni topladı.

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