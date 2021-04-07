Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 26 Nisan 1976 yılında Hessen'de dünyaya geldi. 1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu. Aynı yıl InterStar 'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı sallıyor. Maya'nın annesine benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Nefise Karatay ve kızı Maya'nın dikkat çeken pozları...