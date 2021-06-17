Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:28Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 06:39
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...
2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı sallıyor. Maya'nın annesine benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Nefise Karatay ve kızı Maya'nın dikkat çeken pozları...