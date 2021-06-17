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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...
Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 06:39

'ın kızı annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı 'yı dünyaya getiren , uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Karatay, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı sallıyor. Maya'nın annesine benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Nefise Karatay ve kızı Maya'nın dikkat çeken pozları...

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı 'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Kızı 'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten , paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'ın kızı 'yı görenler hayran kalıyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...

Güzelliğini annesinden alan 'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Görenler 'Güzelliğini annesinden almış' dedi...
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