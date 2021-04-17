Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Son olarak bir dergiye konuk olan Nefise Karatay ile kızı Maya ilgi odağı oldu. Peki Maya annesi Nefise Karatay'a mı daha çok benziyor yoksa babasına mı? İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya...