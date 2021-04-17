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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 12:50

'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken 'yı gören hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'yı görenler hayran kaıyor. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Son olarak bir dergiye konuk olan ilgi odağı oldu. Peki Maya annesi Nefise Karatay'a mı daha çok benziyor yoksa babasına mı? İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya...

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 26 Nisan 1976 yılında Hessen'de dünyaya geldi.

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu. Aynı yıl InterStar 'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi.

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Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

, 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten , sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor.

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