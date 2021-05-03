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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...
Giriş Tarihi: 02.05.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 08:13

'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'yı görenler hayran kaıyor. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Son olarak bir dergiye konuk olan Nefise Karatay ile kızı Maya ilgi odağı oldu. Peki Maya annesi Nefise Karatay'a mı daha çok benziyor yoksa babasına mı? İşte Maya...

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten , sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Eski manken Nefise Karatay'ın minik kızı Maya'yı gören hayran kalıyor...

Son olarak bir dergiye konuk olan ile kızı Maya ilgi odağı oldu.

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