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Giriş Tarihi: 14.08.2022 14:54

Neşeli Günler'in Tuncay'ı güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi tanınmaz halde!

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ını siz bir de şimdi görün! Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde olmasa da bir çok filme imza attı. Şimdiler görenlerin Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olduğuna asla inanamayacağı Necati Aslan'ın son hali herkesi şaşırttı. İşte tanımanın neredeyse imkansız olduğu Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemim çocuk yıldızlarının değişimleri...

Neşeli Günler’in Tuncay’ı güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi tanınmaz halde!

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Neşeli Günler’in Tuncay’ı güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi tanınmaz halde!

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

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Neşeli Günler’in Tuncay’ı güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi tanınmaz halde!

Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur.

Neşeli Günler’in Tuncay’ı güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi tanınmaz halde!

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler’in Tuncay’ı güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi tanınmaz halde!

Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı.

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