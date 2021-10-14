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Haberler Galeri Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:22

Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Zor günleri geride bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai'ye gitti. Neslihan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çöl turu yapan güzel oyuncu, eşi Doğulu'ya poz verdi. Güzel oyuncu kumlara uzandığı anlarda çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı. Atagül'ün pozlarına kısa sürede 700 binden fazla beğeni geldi.

Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda hastanelik olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül, birkaç gün önce eşi Kadir Doğulu ile Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katılmıştı. Çöl gezisi yapan güzel oyuncu, hayat arkadaşına verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

Hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden de ayrılmak zorunda kalan oyuncu, tedavi sonrası zor günleri atlattı. Atagül, birkaç gün eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai'ye gitti.

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Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

Dubai'de lüks bir otelin açılışına katılan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Çöl turu yapan güzel oyuncu, eşi Doğulu'ya poz verdi.

Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

Güzel oyuncu kumlara uzandığı anlarda çekilen karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Atagül'ün pozlarına kısa sürede 700 binden fazla beğeni geldi.

Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

'MUHTEŞEMSİN'

Öte yandan Instagram'da 12,3 milyon takipçisi olan Atagül, önceki gün de krem rengi parıltılı ve derin yırtmaç detaylı iddialı elbisesiyle objektif karşısına geçmişti. Oyuncunun bu fotoğraflarına 1 milyondan fazla beğeni ve "Bu ne güzellik?", "Muhteşemsin" gibi yorumlar gelmişti.

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