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Haberler Galeri Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 06:35

Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atagül, karşısındaki kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!

Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, önceki gün Beyoğlu'ndaydı.

Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atagül, karşısındaki kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!
İstiklal Caddesi bir anda dolup taşarken hayranları oyuncuyu görmek ve fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.
Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!

Mekana geri dönen oyuncu, ortalık sakinleşince evinin yolunu tuttu.

Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!

Öte yandan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, karavan sevdasında sınır tanımadı. "Yürüyen evleriyle" Türkiye'yi gezen çift, şimdi de Avrupa turuna çıkma kararı aldı.

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