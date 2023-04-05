Neslihan Atagül kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı! Hayranları fotoğraf sırasına girdi!

Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, önceki gün Beyoğlu'ndaydı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atagül, karşısındaki kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı. İstiklal Caddesi bir anda dolup taşarken hayranları oyuncuyu görmek ve fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. Mekana geri dönen oyuncu, ortalık sakinleşince evinin yolunu tuttu. Öte yandan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, karavan sevdasında sınır tanımadı. 'Yürüyen evleriyle' Türkiye'yi gezen çift, şimdi de Avrupa turuna çıkma kararı aldı. Özellikle pandemi, magazin dünyasının ünlü isimleri arasında karavan furyası başlattı. Takvim'in haberine göre; Bu isimlerin başında ise Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu geldi. Doğaya olan tutkularıyla bilinen ve beş yıldızlı tatil anlayışından hep uzak kalan ünlü çift, Türkiye'nin birçok yerini karavanlarıyla gezdi. Bu yaz sezonunda da kural bozmayacak olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, rotalarını çizdi. Avrupa'nın birçok ülkesini karavanlarıyla gezecek olan ünlü çiftin en çok merak ettiği yerler ise Avusturya ile İspanya... SÖRF DERSİ ALACAK İspanya'da uzun süre de durmayı planlayan ikiliden Neslihan Atagül'ün bir diğer planı ise burada sörf dersleri almak... Bu arada Avrupa ülkeleri arasında karavanla seyahat konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tüm ülkelerde hayli ekonomik olan karavan kamp alanları bulunuyor. Ünlü çift, yaklaşık dört yazdır bu karavanlarında yurt içi ve yurt dışında uzun süreli karavan tatili deneyimleri yaşadı.