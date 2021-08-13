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Haberler Galeri Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti mi?
Giriş Tarihi: 13.08.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 16:23

Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti mi?

Oyuncu Kadir Doğulu, başrol oynadığı "Aşkın Tarifi" dizisi ile bir süredir gündemde. Geçtiğimiz günlerde partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti ki, çift önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Eşi Kadir Doğulu ile görüntülenen Neslihan Atagül, iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız etti mi?

"Aşkın Tarifi" dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı.

Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız etti mi?

Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri ise sevenlerini kızdırmıştı.

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Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız etti mi?

Kadir Doğulu ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Neslihan Atagül, gündem olan video hakkında konuştu.

Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız etti mi?

"KADİR VE SERRA İYİ BİR İKİLİ"

"Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.

Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız etti mi?

Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.

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