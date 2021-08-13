Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız etti mi?

Oyuncu Kadir Doğulu, başrol oynadığı "Aşkın Tarifi" dizisi ile bir süredir gündemde. Geçtiğimiz günlerde partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti ki, çift önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Eşi Kadir Doğulu ile görüntülenen Neslihan Atagül, iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.