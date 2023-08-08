Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 13:18

Neslihan Atagül yatağından paylaştı! Eşi Kadir Doğulu ile ayna karşısında poz verdi

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül,geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazini çalkaladı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Şimdilerde birlikte tatilde olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti teknede aşk tazeledi. Neslihan Atagül son olarak eşiyle ayna karşısında poz verdi. İşte Neslihan Atagül'ün tekne pozları...