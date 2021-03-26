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Haberler Galeri Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

'den haftalar sonra açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan yer aldığı dizi dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Günlerce konuşulan olay sonrası dergisine kapak olan Neslihan Atagül'ün son olarak yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması geldi. Takipçisinin Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığı için "Küsüm sana" yazması üzerine Neslihan Atagül dayanamadı ve yoruma yanıt verdi. İşte Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı yorumu...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 14:57
Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan yer aldığı dizi dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

Oldukça zor bir dönemi geride bırakan hastalığı yüzünden hızla kilo vermiş yürüyemez hale gelmişti.

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Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

Günlerce konuşulan olay sonrası dergisine kapak olan 'ün son olarak yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı.

Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

'den haftalar sonra açıklaması geldi.

Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

Takipçisinin dizisinden ayrıldığı için "Küsüm sana" yazması üzerine dayanamadı ve yoruma yanıt verdi. İşte Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı yorumu...

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