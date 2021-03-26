Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması! Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı ve...

Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan Neslihan Atagül yer aldığı dizi Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Günlerce konuşulan olay sonrası Hola dergisine kapak olan Neslihan Atagül'ün son olarak Hollywood yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması geldi. Takipçisinin Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığı için "Küsüm sana" yazması üzerine Neslihan Atagül dayanamadı ve yoruma yanıt verdi. İşte Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı yorumu...