Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:12
Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! "Güzelliğini annesine borçlu"
Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve son olarak Aaah Belinda filmiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, özel hayatıyla da son yıllarda gündemden düşmüyor. Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Eşinin başka kadınla olan sarmaş dolaş görüntülerini geride bırakan Neslihan Atagül, şimdi de annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Rus kökenli annesi güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte Neslihan Atagül'ün annesi...