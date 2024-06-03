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Haberler Galeri Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! "Güzelliğini annesine borçlu"
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:12

Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! "Güzelliğini annesine borçlu"

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve son olarak Aaah Belinda filmiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, özel hayatıyla da son yıllarda gündemden düşmüyor. Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Eşinin başka kadınla olan sarmaş dolaş görüntülerini geride bırakan Neslihan Atagül, şimdi de annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Rus kökenli annesi güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte Neslihan Atagül'ün annesi...

Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! Güzelliğini annesine borçlu

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi yapımlarda yer alan Neslihan Atagül, özel hayatlarındaki gelişmelerle magazinde sıkça yer alıyor.

Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! Güzelliğini annesine borçlu

Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

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Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! Güzelliğini annesine borçlu

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu. Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı.

Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! Güzelliğini annesine borçlu

Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''Kadıncağızın müşkülü olanı dinledim'' açıklamasını yapmıştı. Görüntülere ve söylenenlere adeta kulak tıkayan Neslihan Atagül, iddiaları reddetmişti.

Neslihan Atagül’ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Gören gözlerine inanamıyor! Güzelliğini annesine borçlu

30 yaşındaki Neslihan Atagül bu kez annesiyle gündeme geldi. Meğer Neslihan Atagül'ün annesi Rus kökenliymiş.

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