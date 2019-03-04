Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

Nesrin Cavadzade, Türkiye'nin en güzel kadınların biri kuşkusuz. Güzel yüzü, düzgün fiziği ve çok beğenilen Instagram paylaşımları derken adından bolca söz ettiriyor ve söz ettirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf ortalığı karıştırmıştı. Nesrin Cavadzade'nin estetiksiz fotoğrafı günlerce konuşuldu. Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade güzelliği kadar zekasıyla da dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. 4 dil bilen oyuncu Nesrin Cavadzade, 2 dil daha öğrenecek. Sahnede ya da ekranda gördüğünüz bazı ünlüler Türkçe dışında bir ya da birkaç dili de deyim yerindeyse 'şakır şakır' konuşabiliyor. İşte bir den fazla dil bilen ünlü isimler…