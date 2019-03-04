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  • Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

, Türkiye'nin en güzel kadınların biri kuşkusuz. Güzel yüzü, düzgün fiziği ve çok beğenilen Instagram paylaşımları derken adından bolca söz ettiriyor ve söz ettirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf ortalığı karıştırmıştı. Nesrin Cavadzade'nin estetiksiz fotoğrafı günlerce konuşuldu. Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade güzelliği kadar zekasıyla da dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. 4 dil bilen oyuncu Nesrin Cavadzade, 2 dil daha öğrenecek. Sahnede ya da ekranda gördüğünüz bazı ünlüler Türkçe dışında bir ya da birkaç dili de deyim yerindeyse 'şakır şakır' konuşabiliyor. İşte bir den fazla dil bilen ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 04.03.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 12:18
Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

İşte sadece yaptıkları işte değil yabancı dil konusunda da parmak ısırtan o ünlüler.

Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

HADİSE

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Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

Hadise hem Fransızca'yı hem Felemenkçe'yi anadili gibi konuşuyor. Bunun yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da akıcı şekilde konuşuyor.

Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

FAHRİYE EVCEN

Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

Fahriye Evcen Almanya'da doğup büyüdü. Bu yüzden de anadili gibi Almanca biliyor.

Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

MERYEM UZERLİ

Nesrin Cavadzade estetiksiz haliyle gündeme damga vurdu! Nesrin Cavadzade şimdi de…

Meryem Uzerli'nin anadili zaten Almanca. Türkçe ve Almanca biliyor.

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