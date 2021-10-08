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Haberler Galeri Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 11:36

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

Dizi setinde başlayan aşkları inişli çıkışlı olarak devam eden oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medyada sık sık yayınlayan ikili, kısa süre önce yuva kurmak için harekete geçmişti. Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi eden Gökhan Alkan, 'Evet' yanıtını almıştı. Ancak son günlerde Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bir tartışma yaşadığı ve yollarını ayırdığı iddiaları magazin kulislerinde dolaşıyordu. Gökhan Alkan, iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aynı dizi setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve haklarında sık sık ayrılık iddiaları ortaya atılan oyuncu çiftin, son olarak şiddetli bir tartışma yaşadığı ve yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan ve 'Evet' yanıtını alan Gökhan Alkan, iddialara yanıt verdi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Hatay'da bulunan nişanlısına sette sürpriz yaptı.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

'AYRILMADIK' MESAJI

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Alkan, adeta 'ayrılmadık' mesajı verdi.

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