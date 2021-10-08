Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Ünlü çiftten ayrılık iddialarına karşı flaş hamle!

Dizi setinde başlayan aşkları inişli çıkışlı olarak devam eden oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medyada sık sık yayınlayan ikili, kısa süre önce yuva kurmak için harekete geçmişti. Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi eden Gökhan Alkan, 'Evet' yanıtını almıştı. Ancak son günlerde Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bir tartışma yaşadığı ve yollarını ayırdığı iddiaları magazin kulislerinde dolaşıyordu. Gökhan Alkan, iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.