HaberlerGaleriNesrin Cavadzade yeşil bikinisi ile büyüledi! Sere serpe güneşlenirken poz veren Nesrin Cavadzade'ye yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:25Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 10:19
Nesrin Cavadzade yeşil bikinisi ile büyüledi! Sere serpe güneşlenirken poz veren Nesrin Cavadzade'ye yorum yağdı!
Karantina günlerinden sonra kendini tatile atan ünlü isimlerden Nesrin Cavadzade bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nesrin Cavadzade'yi Instagram'da 2.6 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade son olarak bronzlaşmaya başladığı bir fotoğrafını paylaştı. Doğal güzelliğiyle poz veren Nesrin Cavadzade yeşil bikinisiyle övgüleri topladı. İşte Nesrin Cavadzade'nin tatil pozu...