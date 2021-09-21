Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması!

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, inişli çıkışlı sürdürdükleri ilişkileriyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyada sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan ikili, kısa süre önce yuva kurmak için harekete geçmişti. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan, 'Evet' yanıtını almıştı. Ancak son günlerde Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın şiddetli bir tartışma sonrasında ayrıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili iddialara Alkan'dan yanıt gecikmedi.