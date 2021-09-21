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Haberler Galeri Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi Gökhan Alkan'dan flaş 'ayrılık' açıklaması!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:51

Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi Gökhan Alkan'dan flaş 'ayrılık' açıklaması!

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, inişli çıkışlı sürdürdükleri ilişkileriyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyada sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan ikili, kısa süre önce yuva kurmak için harekete geçmişti. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan, 'Evet' yanıtını almıştı. Ancak son günlerde Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın şiddetli bir tartışma sonrasında ayrıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili iddialara Alkan'dan yanıt gecikmedi.

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması!

Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, beraberliklerini geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak taçlandırmıştı.

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması!

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu çift hakkında 'ayrılık' iddiası ortaya atıldı.

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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması!

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'nin şiddetli bir tartışma sonrası yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması!

Söylentiler sonrasında Nesrin Cavadzade suskunluğunu korurken, Gökhan Alkan'dan iddiaları reddeden bir açıklama geldi.

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması!

Muhabirlerin ayrılık soruları karşısında yakışıklı oyuncu, "Her şey yolunda. Çekimlerim İstanbul dışında olduğu için beni sürekli göremiyorsunuz, Nesrin Hanım'ı görüyorsunuz o yüzden bu haberler çıkıyor." ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarını yalanladı.

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