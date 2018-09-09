Türkiye'nin en iyi haber sitesi

li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar

Kapısında saatlerce beklediğimiz, içeriden gelecek haberin iyi olması için dua ettiğimiz ameliyathanelerde neler yaşanıyor? SABAH PAZAR ameliyathanelerin kapısını araladı ve ameliyat ekiplerinin gizli dünyasını görüntüledi. Kazım Koyuncu dinleyen de var, Iron Maiden da... Ama hepsi tek noktada birleşiyor: Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

Giriş Tarihi: 09.09.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 10:56
  • 1
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

PINAR YILDIZ YÜKSEL

Oda sıcaklığı 18 derece, nem oranı 60 yazıyor duvardaki ekranda. Zifiri karanlığı masanın üzerindeki iki kocaman lamba deliyor. Üşüyorum. Makinenin sesi sessizliği bozan tek şey. Gözüm beyaz eldivenli cerrahın, kıvrak hareketlerle hastanın karnındaki tümörü nasıl temizlediğine takılıyor. Tık tık kesiyor, tek hamlede, hiç çekinmeden, takılmadan, geriye dönmeden... Büyük bir ustalık, temiz el işçiliği diye geçiriyorum içimden. İlk kez bir haneye girdim. Tedirginim, heyecanlı ve şaşkın. Etraftaki onlarca insan, nizami işleyen bir makinenin parçaları gibi. Herkes rolünü biliyor. Sıradaki hamle için başrol oyuncusunun ağzından çıkacak repliği bekliyorlar. Hepsinin tek bir amacı var. O da masada yatan hastaya daha iyi yaşam şartları sunmak. Saat 09.00'da başlayan ameliyat 21.00'a kadar devam etti.

Tam 12 saat, bu ekip, bu soğuk odada kıpırdamadan mı durdu? Acıkmadılar mı ya da su içmediler mi? Sadece makinenin sesi miydi duydukları? Hasta uyanmış olabilir miydi? Kimse sinirlenmedi mi? Kavga etmiş olabilirler miydi? Ya da gülmek gelmedi mi içlerinden, ağlayan oldu mu? Saatlerce süren ameliyatlarda içerde ne oluyor hiç merak etmediniz mi? O masada yatan bir yakınınızsa etmemeniz mümkün değil. Belki de masada siz yattınız... Bu hafta Türkiye'nin önde gelen üç cerrahı ve ekibiyle ameliyathaneye girdik ve ameliyathanelerin sır dolu dünyasını mercek altına aldık. İşte A'dan Z'ye ameliyathanelerde yaşananlar...

  • 2
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

Doç. Dr. MUSTAFA DUMAN - Gastroenteroloji cerrahı/Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi

Doç. Dr. ERDAL POLAT - Gastroenteroloji cerrahı/Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi

Aç ve susuz olduğunuz aklınıza gelmez

Mustafa Duman ve ekibi ile 12 saatlik bir kanser ı sonrası buluştuk. Başarılı bir operasyon olduğu yüzlerinden belli oluyordu. Ekip oldukça neşeli ve güler yüzlü. Hocalarını çok seviyorlar. Duman'ın ekibinin ayrılmaz parçası Doç. Dr. Erdal Polat. Gerekli durumlarda direksiyon Polat'a geçiyor.
Biz de ameliyathanedeydik, ileri safhadaki bir kanser hastasının karın zarına yayılmış tümörü nasıl bir ustalıkla temizlediğine şahit olduk Mustafa Hoca'nın. Aklıma takılan ilk soruyu sordum hemen...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

- Yaptığınız iş aslında el işçiliği, değil mi hocam?

- Mustafa Duman: Cerrahlar ciddi bir eğitim sürecinden geçer. Vücudun anatomisini bilmek önemlidir. Anatomiyi iyi bilirseniz alttaki dokulara zarar verme ihtimaliniz en aza düşer. Yetenekten daha ziyade eğitim daha önemli.

- Ameliyat anında sizi ne etkiler?

- M.D: Ben sosyal bağım olan kişilerin ına girmeyi tercih etmem. Duygu karışmamalı, objektif olunmalı. Bir akrabamı ameliyat edemem. Çünkü objektifliğimi yitiriyorum. Bu tür hastaları güvendiğim hocalarıma emanet ediyorum.

  • 4
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

- esnasında istenmeyen bir durum başınıza geldiğinde nasıl tepki veriyorsunuz?

- M.D: Komplikasyon yaşayabiliyoruz. Komplikasyon yaşadıktan sonra modunuz düşebiliyor. Eğer ekipseniz, kontrol yardımcı pozisyondaki kişiye geçebilir. Bazı ameliyatları cerrah tek başına yapar. Yardımcı cerrah olmayabilir. Ancak ihtimali az da olsa bir komplikasyon yaşayabilir ve modunuz düşebilir. Bu noktada başka cerrahı davet etmelisiniz.

- Peki, devralan cerrah başka cerrahın başladığı ameliyata iyi bir modla devam edebilir mi?

- M.D: Bu ameliyatlar genelde stepleri tanımlanmış, standart ameliyatlar. Bu yüzden devam edebilir.

- Erdal Bey, bir komplikasyon yaşanıp size geçtiği durumlarda, devralan cerrah olarak siz ne hissediyorsunuz?

- Erdal Polat: Panik olmuyoruz. Çünkü kritik kararlar verme konusunda profesyonel oluyoruz artık. Böyle bir durumda yapacağımız şeyler de belli. Ameliyat esnasında öncelikle istişare ediyoruz. Bazen sizin aklınıza gelmeyen şey, çömez bir asistanın aklına gelebilir. Ekip olmanın en önemli unsuru herkesin fikrine saygı duymaktır.

  • 5
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

- Sabah 09.00'da ameliyata girdiniz, akşam 21.30'a kadar devam etti... Ara verme ihtiyacınız olmadı mı?

- M.D: Erdal ekiple devam ederken ben çıkabilirim ya da ben devam ederken Erdal çıkabilir. Ancak ihtiyacımız çok elzem değilse, yemeğe çıkalım, çay kahve içelim diye zorlamıyoruz. Çünkü bazı aşamalar vardır larda ve o aşamaları terk etmek istemiyoruz. Ancak ameliyatın ahengi bozulmadan ihtiyaçlar giderilebilir.

- E.P: O konsantrasyonla aç ya da susuz olduğunuz aklınıza gelmiyor. Tıpkı dokuz saat yapacağınız araba yolculukları gibi düşünün ameliyat yapmayı. O esnada tek başınıza araba kullanınca yorulursunuz. Yanınızda siz yorulunca direksiyonu devralacak biri olmalı. Sıkılabilirsiniz de, hemen müziği açarsınız. Biz de böyleyiz. Tedbirimizi alarak başlıyoruz yola. Otoban olan rahat yerlerde müziğimizi açıyoruz. Rampaya geldiğimizde müziği kapatıp konsantrasyonumuzun bozulmasını engelliyoruz.

  • 6
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

- Peki, mutlaka dinlediğiniz parçalar var mı?

- M.D: Ben biraz sıkıldığımda ritmik parçaları açtırırım. Ankara havası olabiliyor. Bahçe duvarını aştım, şarkısını çaldırıyorum. Metalica, Iron Maiden severim. Ama bunlar ekibe hitap etmeyince Anadolu ezgilerine dönüyoruz.

- Siz ne isterseniz o mu dinleniyor?

- M.D: Genelde cerrahın istediği olur ama artık öyle bir hiyerarşi yok. Biz öğrenciyken hocamız Orhan Gencebay dinlerdi. Çömez asistanın görevi hoca gelir gelmez teybin düğmesine basıp Orhan Gencebay açmaktı. O dönem genel cerrahi kliniklerinde beyaz önlüklü lacivert askerler gibiydik. Hoca çok dominant olur, fikirleri tartışılamazdı. Sivil askerlik gibiydi.

  • 7
  • 24
li kahramanlar... hanede hayatla aradaki perde kalkar
Neşterli kahramanlar... Ameliyathanede hayatla aradaki perde kalkar

HASTA KABIZSA BEN DE OLURUM

- sohbetleri nasıl olur?

- E.P: Ameliyatın çok kritik bir anında değilsek sohbet ediyoruz. Ancak bazen çıt çıksın bile istemeyebiliyorsunuz. Zaten önemli olan cerrahın rahatlaması. O kendini iyi hissediyorsa ameliyat boyunca müzik dinleyebilir.
Ancak rahat değilse kapı sesine bile kızabilir.

BİZE ULAŞIN