Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

ÖNCE KUAFÖRE GİTTİ

Öte yandan açlık grevine girmek kişisel bir hak! Ülkemizde bu protesto şeklini tercih eden, hatta hayatını kaybeden siyasi tutuklular oldu.

Candan'ın 'anoreksiya nevroza' gibi ciddi bir hastalığa yakalandığı söylendi.

