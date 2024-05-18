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Haberler Galeri Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...
Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 07:06

Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye edilen Nihal Candan'ın sadece 5,5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi, konu toplumda tartışma yarattı. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.

Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen 'Candan Kardeşler'den Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşünce serbest kaldı.

Birçok insanı dolandıran, kara para aklayıp devleti zarara sokan Nihal Candan'ın sadece 5,5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi, konu toplumda tartışma yarattı.

Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

Nihal Candan 'anoreksiya'ya yakalandığı ve ölüm tehlikesi kabul edilen 37 kiloya kadar düştüğü için yasalar gereği tahliye edildi.
Candan içeri girmeden önce zayıf bedendi. Böyle bir durumda bir tutuklunun açlık grevine girmesine izin verilmeli mi?

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Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

ÖNCE KUAFÖRE GİTTİ
Öte yandan açlık grevine girmek kişisel bir hak! Ülkemizde bu protesto şeklini tercih eden, hatta hayatını kaybeden siyasi tutuklular oldu.
Candan'ın 'anoreksiya nevroza' gibi ciddi bir hastalığa yakalandığı söylendi.

Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

Lakin kilo verip serbest kalmak da garip bir durum. Normalde 37 kiloya düşen birinin başta böbrekleri olmak üzere bazı organları zarar görebilir!

Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...

Gerçekten tartışmalı bir durum.
Candan cezaevinden çıktığı gibi ilk ne yaptı? Önce kuaföre gitti sonra da TV kanallarına röportajlar verdi.

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