Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
07:06
Nihal Candan kilo alırsa hapse dönecek mi? Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti...
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye edilen Nihal Candan'ın sadece 5,5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi, konu toplumda tartışma yarattı. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.